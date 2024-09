Video muestra cómo tres activistas vuelven a arrojar sopa a cuadros de Van Gogh en Londres

Hacia las 14h30 horas locales (13h30 GMT), los tres activistas abrieron recipientes con sopa y arrojaron su contenido contra los cristales que protegen los dos lienzos.

Una de las dos obras, pintada por el artista neerlandés en 1888, ya había sido blanco de un ataque con sopa, en una acción por la cual sus autoras fueron condenadas este viernes a penas de cárcel.

El segundo cuadro, de 1889, es un préstamo del Museo de Arte de Filadelfia para la exposición titulada “Van Gogh: poets and lovers” (“Van Gogh: poetas y amantes”).

Una vez consumado el ataque, los tres activistas mostraron camisetas con el nombre de su grupo, ‘Just Stop Oil’, según se aprecia en un vídeo colgado en las redes sociales.

Las obras, examinadas inmediatamente por expertos del museo, “no están dañadas”, precisó la National Gallery en un comunicado, añadiendo que tres personas fueron detenidas.

BREAKING: 2 VAN GOGH PAINTINGS SOUPED HOURS AFTER PHOEBE AND ANNA SENTENCED



3 Just Stop Oil supporters have thrown soup over 2 of Van Gogh paintings in the 'Poets and Lovers' exhibition at the National Gallery.



These people need to be locked up like Phoebe pic.twitter.com/oTvrjASEaT