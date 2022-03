Video: Muestran el momento en que un ciudadano ucraniano ondea la bandera de su país en frente de vehículos militares rusos en Kherson

En el video se puede apreciar como las fuerzas militares rusas tratan de convencer al ciudadano a la distancia para que se retire, pero el ciudadano no hace caso a las indicaciones de los militares y continúa ondeando las banderas de su país.

Se puede escuchar en el video cuando los militares empiezan a gritarle al ciudadano, afirmando que tienen el control total de la ciudad que se encuentra al sur de Ucrania.

Sin embargo, se puede escuchar a los residentes de la zona gritando también a los militares, pudiéndose escuchar frases como “Gloria a Ucrania”.

❗️ ⚡️ Morning in Kherson. A man waves Ukrainian flags in front of Russian infantry and armored vehicles on Svoboda Square. #stoprussia #ukraine #Ukrainian #UkraineWar #ukraineunderattack #Kherson #Херсон pic.twitter.com/3G8zCtGig6

Son muchos los videos en donde se puede ver a la población ucraniana manifestándose y obstaculizando el paso de las fuerzas militares de Rusia, poniendo en peligro su vida para que las ropas no se movilicen más hacia diferentes zonas de Ucrania.

This man is waving Ukrainian flags in front of tanks at Freedom Square, Kherson.

El peligro radica en que muchos ciudadanos ucranianos no están armados y buscan de una forma pacífica que las fuerzas rusas se alejen o detengan su avanzada.

Otro encuentro entre los civiles y las fuerzas militares fue en la Planta Nuclear Zaporizhzhia, siendo una de las más grandes de toda Europa.

Residents and employees of the #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant do not let the invaders pass into the city. People of #Ukraine are defending nuclear safety of Europe even with their bare hands #StandWithUkraine #StopRussianAggression #stopputin #stoprussia pic.twitter.com/2s7mN8cJmP

— Verkhovna Rada of Ukraine (@ua_parliament) March 2, 2022