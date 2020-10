VIDEO: Múltiple caída de anaqueles en supermercado deja un muerto y 8 heridos en Brasil

Al menos una persona murió y otras ocho quedaron gravemente heridas al ser aplastadas por los enormes escaparates de un supermercado en la ciudad brasileña de Sao Luis, que se desplomaron en la noche del viernes, en momentos en que el lugar estaba lleno de clientes, informaron este sábado los bomberos.

El accidente ocurrió el viernes hacia las 20:00, hora local (18:00 tiempo del centro de México), en el supermercado Mix Mateus Atacarejo, un enorme supermercado mayorista en Sao Luis, la capital del estado de Maranhao (norte de Brasil), según el Cuerpo de Bomberos.

La única víctima mortal del accidente fue identificada como Elane de Oliveira Rodrigues, una de las empleadas del supermercado.

O vídeo de uma câmera de segurança flagrou o momento do acidente no Mix Mateus Atacarejo, no bairro Vinhais, em São Luís, no Maranhão.

Uma morte foi confirmada e quatro pessoas ficaram feridas. pic.twitter.com/g6FiAuaec5

