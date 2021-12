Video: niña se salva de milagro al quedar atrapado su cabello en el filtro de una piscina

También puede leer Niño de 18 meses muere ahogado en el río Tzununá en Retalhuleu

En la grabación se observa cómo otras personas que compartían la piscina notaron el hecho y pidieron ayuda. La menor fue identificada como María Pimentel.

Los medios de ese país publicaron declaraciones de la menor. “Estaba bromeando, fui a peinarme, puse las piernas sobre el borde y me acosté. Cuando me di la vuelta para subir ya que me estaba quedando sin aire sentí que algo tiraba de mi cabello”.

Le cortaron el cabello

Las autoridades informaron que fue el desagüe de la piscina lo que comenzó a succionar el cabello de la adolescente y luego se tapó, lo que la dejó atrapada y le impidió salir a la superficie.

Los propietarios de la vivienda también dijeron que el desagüe está sumergido en una de las esquinas de la pileta de fibra, que tiene un aproximado de un metro y 30 centímetros de profundidad.

En la impresionante grabación se observa cómo la menor permanece sumergida al menos durante dos minutos, tiempo que habría sido mortal si el padre de una de las menores no la auxilia y decide lanzarse y cortar el cabello de la joven con un cuchillo para liberarla.

En el video quedó registrado el momento justo cuando logran rescatar a la menor que parece inconsciente; sin embargo, recibió los primeros auxilios de sus familiares y su estado de salud no ameritó ser trasladada a algún centro asistencial.

VIDEO: Los aterradores segundos que vivió la adolescente quedaron registrados por la cámara