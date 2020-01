Video | Nuevas imágenes revelan que Irán disparó dos misiles contra el avión ucraniano

Restos del avión ucraniano derribado por misiles de Irán. (Foto Prensa Libre: EFE).

El medio señaló que los disparos fueron hechos desde un sitio militar iraní a unos 12 kilómetros del avión, en el cual viajaban 176 personas.

Expertos señalan que este nuevo video confirmaría que un ataque inicial inutilizó el transpondedor de la aeronave, antes del segundo disparo, que también se ve en el video, unos 23 segundos después.

Ninguno de los dos impactos derribó el avión inmediatamente y la grabación muestra al avión en llamas, dando vueltas sobre el aeropuerto internacional de Teherán. La nave explotó minutos más tarde y se estrelló cerca del pueblo Khalaj Abad.

The New York Times confirmó que el nuevo video -subido a YouTube por un usuario iraní alrededor de las 2 am del martes- fue filmado por una cámara en el techo de un edificio cerca de la aldea de Bidkaneh, a seis kilómetros de una base militar iraní.

Amir Ali Hajizadeh, comandante de la unidad de espacio aéreo del Cuerpo de Guardias Revolucionarios Islámicos, dijo que los misiles fueron lanzados desde una base cercana a ese lugar.

El régimen de Teherán admitió que un misil iraní golpeó el avión e investigadores de The New York Times también establecieron que el transpondedor del Boeing (el dispositivo para comunicarse con autoridades en tierra) había dejado de funcionar antes del impacto de ese misil.



Esta nueva información resolvería la incógnita acerca de por qué dejó de funcionar el transpondedor: fue el primer disparo (desconocido hasta ahora) el que lo inutilizó y el segundo concluyó la operación para derribar el avión con 176 personas a bordo.

Irán anunció este martes varias detenciones vinculadas con el derribo “por error” del avión. Las investigaciones están siendo “exhaustivas y algunos individuos han sido detenidos”, informó el portavoz del Poder Judicial, Gholamhosein Esmaili, quien no detalló el número de arrestos.

