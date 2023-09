Video: policía de EE.UU. dispara con una pistola eléctrica a un director de orquesta afroamericano durante un partido de fútbol americano

El video, que se hizo público el lunes por la noche, muestra el arresto del director de orquesta Johnny Mims durante un partido de fútbol entre institutos locales que tuvo lugar el jueves pasado.

En las imágenes, se observa cómo los agentes se acercan a Mims mientras la banda continúa tocando en las gradas. En repetidas ocasiones le solicitan que detenga la música y que los estudiantes abandonen el estadio, pero Mims persiste en dirigir a la banda y responde a uno de los policías con un: “Quítate de mi vista”.

A continuación, Mims indica a los agentes que la banda se está preparando para retirarse y que la canción que están interpretando es “la última”.

Sin embargo, los policías amenazan con arrestarlo o con contactar a la escuela, ante lo que el director de orquesta muestra indiferencia. En un momento dado, uno de los policías decide detener al director de orquesta y ordena: “Ponle las esposas”.

“We’re fixing to go. This is our last song"

Police in Birmingham AL tased and arrested a band director (and the bus driver) for allowing his band to finish playing their final song and not forcing his team to stop when commanded.

Johnny Mims was charged with disorderly… pic.twitter.com/DKRKaHg9lY

— 🥀_ Imposter_🥀 (@Imposter_Edits) September 19, 2023