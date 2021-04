Video: policías rompen el brazo de una mujer que padece demencia y luego se ríen del hecho

Parientes de Karen Garner, de 73 años, colocaron una denuncia en el Tribunal del Distrito de Colorado, Estados Unidos, en contra de dos oficiales de la Policía de la ciudad de Loveland, a quienes señalan de haber abusado de su poder a agredir a la mujer de la tercera edad durante una detención en junio de 2020.

Según dijeron los abogados de la víctima a “The Washington Post”, Garner sufre de demencia y había estado en una tienda de Walmart momentos antes de que fuera agredida.

Agregaron que los empleados del lugar reportaron que la mujer había tomado un refresco, un dulce, una camiseta y productos de limpieza valorados unos US$13.88, pero, al parecer, por su condición de salud olvidó que debía pagarlos.

Añadieron, con apoyo de las cámaras del establecimiento, que no le permitieron pagar por ninguno de los artículos en la tienda luego de devolverlos, y claramente Garner se fue del lugar confundida.

Luego del incidente los agentes Austin Hopp y Daria Jalali, del Departamento de Policía de Loveland, localizaron a la mujer caminando junto a una vía, donde ocurrió la terrible agresión que quedó documentada en la cámara del agente Hopp.

En el video se ve a Garner mientras camina con unas flores silvestres en una de sus manos, cuando Hopp le dice que se detenga, pero ella sigue su camino mientras le asegura que se dirige a su casa.

“No creo que quieras jugar de esta manera, ¿quieres que te arreste ahora mismo?” se le escucha decir al oficial, luego la toma del brazo y comienza el forcejeo. Al instante cayó al suelo sin entender lo que ocurría.

A agente Hopp se le escucha decir en repetidas ocasiones: “manténgase en el piso. En el piso”; sin embargo, Garner parece no entender qué sucedía y busca liberarse del oficial.

Luego es trasladada a la patrulla, donde la agente Daria Jalali intenta contenerla para trasladarla, pero debido a la posición en la que la retenían, sumada la fuerza del oficial, se observa cuando le fracturan un brazo y el hombro.

Luego Garner cae al suelo desesperada y una persona que pasaba por el lugar se acerca a preguntar qué sucedía, pero Hopp le respondió: “lárgate de aquí. No es tu problema”.

Ya en la celda y sin que nadie la atendiera por la fractura del brazo y su hombro dislocado, los policías se reían de lo ocurrido, según publica el “The Washington Post”.

“Mientras tanto, a unos 10 pies de distancia, tres oficiales se sentaron encorvados alrededor de una computadora mientras volvían a ver las imágenes de la cámara corporal del arresto de Garner, un nuevo video publicado por el abogado que representa a la familia de Garner muestra”, cita el diario.

“¿Listo para el pop? ¿Escuchas el pop? Se escucha al oficial que esposó a Garner, refiriéndose al momento en que se lastimó el hombro.

El video de la celda de casi una hora y publicado el lunes muestra a dos oficiales del Departamento de Policía de Loveland que participaron en el arresto de la mujer chocando los puños mientras discutían el incidente. En un momento, se les une otro oficial mientras se burlan y elogian el arresto, que afirmaron que “fue genial”, mientras se refieren a Garner como “anciano”, “senil” y “flexible”.

Aunque el incidente ocurrió en junio de 2020, la familia de Garner presentó la denuncia formal en contra de los dos oficiales el jueves 15 de abril último.

Según “The Washington Post”, Gordon McLaughlin, fiscal del Octavo Distrito Judicial de Colorado, informó que su oficina investigará si se trató de “algún comportamiento criminal” por parte de los agentes.

“Hopp no llamó al despacho ni solicitó una unidad de salud mental. No utilizó en ningún momento una conversación tranquila o solicitó una explicación”, agregó Sarah Schielke, abogada de la anciana.

#KarenGarner is a 73 year old #Loveland, Colorado resident suffering with #Dementia.#LovelandPD officers Austin Hopp and Daria Jalali took pleasure in brutalizing her.

Let's ensure they're convicted for what they did to this poor elderly woman. ✊ pic.twitter.com/Rj21os9p5H

— Purple Flurp (@g_semans) April 18, 2021