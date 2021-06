Video: un “streamer” se cae en la montaña, se fractura una pierna y transmite en directo su rescate en helicóptero

Un conocido “streamer” noruego que utiliza la plataforma Twitch es identificado como Sjokoladen y recientemente trasmitía en video de uno de sus tradicionales paseos, esta vez por las montañas cerca de Oslo.

Durante el recorrido, Sjokoladen se resbaló, rodó varios metros cuesta abajo y se fracturó una pierna.

Debido a la lesión que sufrió, el “streamer” no pudo caminar y llamó a los servicios de rescate. Sin embargo, mientras esperaba que lo auxiliaran, transmitió cómo, a través de un helicóptero fue socorrido.

“Pudo haber sido peor”, dijo el Sjokoladen durante la transmisión en la que se dirigió a sus espectadores y les indicó que era afortunado.

I want to give a huge shoutout to @Luftambulansen in Norway for saving me when I broke my left leg 2 days ago.

I'm so lucky that where I come from our healthcare is this good!🚁🚑

Really grateful I only busted a leg.

Thanks for all the support, it truly means a lot!❤️ pic.twitter.com/YDBKe3HqJj

— Playwell Sjokoladen🇳🇴 (@Sjokoladen) June 5, 2021