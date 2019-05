Video: Una bola de fuego ilumina el cielo en Australia

En los videos se puede ver que la luz se expande cuando se va acercando a la tierra.

Cámaras de seguridad, una cámara a bordo de un vehículo y otra sobre un semáforo captaron el impresionante momento desde diferentes ángulos.

Se tienen reportes tanto del norte como del sur australiano sobre el avistamiento.

Te compartimos algunos de los videos que registraron el inusual hecho.

WATCH: A meteor lights up the night sky in South Australia on Tuesday pic.twitter.com/yNlHpWkuSe

CAUGHT ON CAMERA: A bright flare of light, believed to be a meteor, was seen streaking across the sky in Adelaide, Australia, shortly before midnight on Tuesday night. >> https://t.co/MjGEGjy35G pic.twitter.com/Hp0Gh534cs

— KCTV5 News (@KCTV5) May 22, 2019