Videos: así fue el enorme tsunami que impactó Tonga luego de una enorme explosión volcánica

El volcán submarino Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai está ubicado a 64 kilómetros al norte de la isla Tongatapu, registró una erupción de unos ocho minutos, según reportan medios internacionales. La explosión quedó registrada por satélites, como la que fue publicada por el Servicio de Meteorología de la isla estadounidense de Hawái.

