VIDEOS | Así se accidentó un helicóptero en Colombia y dejó cinco muertos

“Acompaño a las familias” de los soldados Héctor Jerez, Julieth García, Johan Orozco y Rubén Leguizamón “en este doloroso momento. No los dejaremos solos”, agregó Petro.

Según el presidente la aeronave cumplía labores de “abastecimiento” y ordenó investigar los motivos del accidente. Ninguna autoridad ha informado sobre las conclusiones de las pesquisas.

Videos en redes sociales muestran al helicóptero dando vueltas en el aire hasta caer entre la vegetación.

Another video showing the Colombian Army ‘Huey’ helicopter crash in Quibdó, Colombia#Colombia pic.twitter.com/cBtp3LjBx1

— CNW (@ConflictsW) March 19, 2023