Videos: el impresionante incendio en planta de químicos altamente tóxicos y cancerígenos en Shepherd, Texas

Según informan medios de Estados Unidos, el reporte preliminar detalla que hay un empleado de la compañía con heridas menores y que en total en esa planta trabajan unas 40 personas.

La oficina del sheriff del condado San Jacinto informó en sus redes sociales que se han evacuado varias personas en el área, incluyendo estudiantes y maestros de una escuela.

Según informan medios locales, en la planta que se incendió se trabaja con productos químicos como xileno, acetona, ácido fosfórico, ácido sulfúrico, ácido cáustico, alcohol isopropílico y metanol, entre otros.

La Oficina de Manejo de Emergencias del Condado Shepherd dijo que estos químicos “tienen toxicidad aguda, carcinogenicidad y toxicidad reproductiva y pueden causar serios daños a los ojos y producir irritación ocular, problemas de piel, dificultad para respirar y toxicidad de otros órganos”.

Desde el inicio de la emergencia las autoridades pidieron a los pobladores de comunidades aledañas no acercarse a la zona y apagar sus sistemas de aire acondicionado.

🚨Breaking: Chemical plant in Shepherd, Texas, erupts in fiery explosion, with one reported injury. Nearby residents have been asked

