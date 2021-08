Videos: Las desgarradoras escenas de padres entregando a sus hijos a soldados para que puedan huir de Afganistán

Ahora, en redes sociales se han viralizado videos que muestran a padres intentando entregar a sus hijos pequeños a soldados estadounidenses en el aeropuerto de Kabul, con la esperanza de que los saquen del país y comiencen una nueva vida.

En los desgarradores videos se escuchan gritos de desesperación y llantos. Estos también muestran la crisis que se vive Afganistán a tan solo unos cuantos días de que los talibanes retomaran el control luego de 20 años.

Algunos de los soldados acceden a tomar a los niños afganos y ponerlos a salvo, mientras los menores desaparecen detrás de los alambres de púas y los muros de concreto.

Uno de los responsables del ejército estadounidense relató cómo vivió estos desgarradores momentos en los que las familias afganas intentan poner a salvo a sus hijos y alejarlos del régimen extremista talibán.

“Fue terrible, las mujeres arrojaban a sus bebés por encima del alambre de púas, pidiendo a los soldados que se los llevaran, algunos quedaron atrapados en la concertina. Estoy preocupado por mis hombres, estoy aconsejando a algunos, todos lloraron anoche”, relató.

No obstante, a pesar de que algunos soldados han recibido niños afganos, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Ben Wallace, estableció este jueves que los menores no pueden salir de Afganistán sin sus padres.

