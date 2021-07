Videos: las dramáticas imágenes del devastador deslizamiento que provocó una tragedia en Atami

Hasta esta semana autoridades y recuento de medios reportan, al menos, 80 desaparecidos tras el alud. En tanto, aún se mantiene la esperanza y búsqueda de sobrevivientes.

Más de mil 500 hombres de la guardia civil y otras fuerzas están trabajando en esas labores en el poblado arrasado, en la prefectura de Shizuoka al sur de Tokio.

La tragedia se produjo a poco más de 100 kilómetros de Tokio, en medio de una temporada de lluvia récord, con acumulados que superan los 550 milímetros en poco más de 48 horas.

En las últimas horas han sido rescatadas 23 personas, entre ellas una madre con un bebé, extraídas del interior de un edificio, cubiertas por los escombros y barro que cayeron con una fuerza de impacto devastadora por la ladera del cerro luego de la lluvia torrencial, reportan agencias de noticias de ese país.

Esta es una recopilación de las grabaciones que fueron subidas a redes sociales por usuarios que captaron el momento justo de los devastadores momentos del fin de semana.

#Hakone #Japan received 780mm of rain last week over 3 days, 35% more than #London receives a year. #Atami suffered serious #landslides. Expect more #floods and landslides in Japan & elsewhere due #ClimateChange @WRDWaterMatters @TheWaterCentre pic.twitter.com/qaFQn9YV5K

— Asit Biswas (@asitkbiswas) July 5, 2021