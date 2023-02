Videos muestran momentos de pánico tras tiroteo en la Universidad Estatal de Michigan que dejó 4 muertos (incluido el perpetrador)

El atacante comenzó a disparar dentro de un edificio de la MSU al anochecer anoche, indicó Chris Rozman, subjefe de la policía del campus.

Algunos de los heridos están en peligro de muerte, indicó Rozman.

El hombre armado posteriormente se desplazó a pie a un edificio cercano donde realizó más disparos.

Pasada la medianoche local, la policía confirmó que el atacante se mató de un disparo después de haber huido del lugar de los hechos.

“Realmente ha sido una pesadilla lo que vivimos esta noche. Nos alivia que ya no haya una amenaza activa en el campus”, declaró Rozman.

La policía había divulgado previamente una foto del sospechoso, un hombre negro de baja estatura con zapatos rojos, chaqueta de mezclilla y gorra de béisbol.

La policía se negó a dar detalles de las víctimas, incluso si eran estudiantes o docentes de la universidad, una de las más importantes de Estados Unidos.

Tampoco confirmó si el sospechoso tenía alguna conexión con la universidad, pero aclaró que no estaba al tanto de que existiera alguna amenaza a la comunidad en las últimas semanas.

La policía llegó rápidamente al lugar, y pidió a estudiantes y funcionarios a buscar refugio en el sitio.

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, fue informada sobre el tiroteo y dijo que la policía estaba trabajando para asegurar la zona.

“Abracémonos esta noche con la comunidad espartana”, escribió Whitmer en Twitter, en una referencia al logo atlético de la universidad.

Los tiroteos en escuelas y universidades son alarmantemente frecuentes como parte de una ola más amplia de violencia armada en Estados Unidos, donde la proliferación de armas de fuego ha crecido en los últimos años.

Videos:

En redes sociales circulan videos de personas huyendo durante el tiroteo en la universidad de Michigan.

Another mass shooting-murder in the #US. This time at #Michigan university. Bad. Very bad. pic.twitter.com/UT6f3FYfgB

— Einstein Millan Arcia (@EinsteinMillan) February 14, 2023