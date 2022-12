Videos: Tormenta Elliot convierte las calles de EE. UU. en pistas de hielo y vehículos derrapan

De cumplirse los pronósticos, varias ciudades de la costa este y de Florida podrían vivir las Navidades más gélidas desde que se tienen registros.

Al menos 200 millones de personas en Estados Unidos, el 60 % de la población, han estado bajo alguna alerta por el clima, según el servicio meteorológico nacional, el National Weather Service (NWS).

El último parte de este organismo, de las 18.00 horas GMT, señala que 3.9 millones de personas permanecen este sábado bajo alerta por tormenta de nieve, en el medio oeste, el noreste y el noroeste del país.

En varios videos publicados en las redes sociales se ve cómo las carreteras se convierten en verdaderas pistas de hielo para los vehículos.

*Con información de EFE.

En Seattle, un peatón se salvó de ser atropellado.

😱😱😱 Holy moly!!! One crash after another. This is near Seattle’s Judkin’s Park. Pedestrian almost gets hit too! @nwpromo on youtube took this video & tells me no one was hurt.

But it is STILL very icy out there. Stay home if you can!!! #wawx #ice @KIRO7Seattle pic.twitter.com/bgTKTqGC7k

— Deedee Sun (@DeedeeKIRO7) December 24, 2022