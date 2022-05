Videos: Tiroteo en iglesia cercana a Los Ángeles deja una persona muerta y varias heridas; policía detiene a un sospechoso

Las autoridades dijeron que recibieron una llamada de urgencia de la iglesia presbiteriana Geneva a las 01H26 pm (20H26 GMT) del domingo.

“Detuvimos a una persona y recuperamos un arma que puede estar implicada” en el incidente, dijo el departamento del sheriff en un tuit previo.

Multiple people shot at a church in Laguna Woods, California. The shooting happened inside the Geneva Presbyterian Church.

4 victims have been critically wounded, 1 with minor injuries. One victim is deceased at the scene, according to the police.

A suspect has been detained. pic.twitter.com/wfx74HS3Pn

