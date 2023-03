Violencia en Haití: enfrentamiento entre pandillas y francotiradores deja más de 530 muertos (control territorial, precariedad y miles de desplazados)

“La mayoría de las víctimas murieron o resultaron heridas por francotiradores que presuntamente dispararon al azar contra personas que se encontraban en sus casas o en la calle”, declaró a la prensa en Ginebra Marta Hurtado, portavoz de la OACDH.

Solo en las dos primeras semanas de marzo, los enfrentamientos entre pandillas se saldaron con al menos 208 muertos, 164 heridos y 101 secuestrados.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU está muy preocupada por la violencia en Haití, donde “los enfrentamientos entre bandas son cada vez más violentos y frecuentes”, apuntó Hurtado.

“Le pedimos a la comunidad internacional que considere con urgencia el despliegue de una fuerza de apoyo especializada (…) con un plan de acción completo y preciso”, afirmó Hurtado.

#Haiti: We are gravely concerned by extreme violence spiralling out of control as clashes between gangs continue in attempts to expand territorial rule. We urge authorities to immediately address grave security situation & call for international support: https://t.co/GE0eUWYVs9 pic.twitter.com/8Bb4IqXo6l

— UN Human Rights (@UNHumanRights) March 21, 2023