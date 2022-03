Vitaly Gerasimov: cuál es el récord del condecorado y alto general ruso que Ucrania asegura haber abatido

Se trata de Vitaly Gerasimov, comandante ruso, general de división, jefe de estado mayor y primer subcomandante del 41º ejército del Distrito Militar Central de Rusia, así informó el Departamento de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania en varios comunicados y en redes sociales.

Gerasimov también es conocido por haber participado en la Segunda Guerra de Chechenia y los operativos militares de Rusia y Siria. En el año 2014, había obtenido una condecoración por haber colaborado en la “devolución” de Crimea a Rusia en el año 2014.

En el comunicado también se asegura que varios oficiales superiores del ejército ruso fueron golpeados y heridos en el transcurso de los operativos.

— Defence intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) March 7, 2022

Este es el segundo general de alto rango ruso que es abatido por las fuerzas militares de Ucrania en lo que va del conflicto armado. El primero se trató de Andréi Sujovetski, también miembro del 41º ejército, quien murió el 28 de febrero cuando un francotirador le disparó a más de 1 mil 500 metros de distancia.

Ucrania, a partir de una recopilación de datos publicados por el sitio MFA, ha contabilizado más de 12 mil soldados rusos abatidos, entre varios equipamientos militares como 48 unidades aéreas, 303 tanques militares, 80 helicópteros y más de mil vehículos ligeros equipados.

Information on Russian invasion

Losses of the Russian occupying forces in Ukraine, March 8 pic.twitter.com/YnVcviyIRk

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) March 8, 2022