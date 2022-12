Volodimir Zelenski se reunió con Joe Biden en Washington en su primer viaje al extranjero desde el inicio del conflicto militar con Rusia

“Vamos a seguir reforzando la capacidad de Ucrania para defenderse, en particular la defensa aérea“, dijo Biden a Zelenski sentados junto a la chimenea del Salón Oval.

Zelenski (cuya destreza para manejarse ante los medios y su actitud resiliente ante Rusia le ayudaron a sumar apoyos a la causa ucraniana) aterrizó en un avión militar estadounidense en la base aérea de Andrews tras un viaje organizado en secreto por razones de seguridad.

En Washington será recibido por el presidente Joe Biden en la Casa Blanca y luego hablará ante el Congreso, que está ultimando un nuevo paquete de US$45 millones en asistencia para Ucrania de cara en 2023.

“Estoy emocionado de tenerle aquí“, tuiteó Biden poco antes de la llegada de Zelenski.

Congresistas compararon su visita con la comparecencia navideña de Winston Churchill en el Capitolio en 1941, pocos días después del ataque japonés a Pearl Harbor que involucró a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial.

“Es especialmente conmovedor para mí estar presente cuando otro líder heroico se dirige al Congreso en tiempos de guerra, y con la propia democracia en juego“, declaró la Presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, defensora de Ucrania.

Ante la llegada de Zelenski, Estados Unidos anunció otros US$1 mil 850 millones de fondos previamente presupuestados para Ucrania, incluido por primera vez el avanzado sistema de defensa antiaérea Patriot, capaz de derribar misiles de crucero y misiles balísticos de corto alcance.

Ucrania teme una creciente avalancha de misiles rusos y se ha enfrentado a una serie de ataques con drones, muchos de ellos comprados por Moscú a Irán. Fuerzas rusas bombardean centrales eléctricas y otras infraestructuras civiles justo cuando el país padece el invierno.

President Zelenskyy’s courageous, patriotic, indefatigable leadership has rallied not only his people, but the world, to join the frontlines of the fight for freedom. We look forward to hearing his inspiring message of unity, resilience and determination. https://t.co/YWG5eSMHv9

“Seguiremos apoyando a Ucrania el tiempo que sea necesario, para que Kiev pueda seguir defendiéndose y estar en la posición más fuerte posible en la mesa de negociaciones cuando llegue el momento”, declaró el Secretario de Estado Antony Blinken en el comunicado en el que anunció la ayuda.

Camino a Washington, Zelenski, dijo en Twitter que esperaba “reforzar resiliencia y defensa” de Ucrania.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró que las nuevas entregas de armas estadounidenses a Kiev conducirán a un “agravamiento del conflicto” y no son “un buen augurio para Ucrania”.

En un discurso televisado ante altos mandos militares, Putin afirmó que Moscú no es el culpable de la invasión y se mostró de acuerdo con que Rusia necesita un ejército más numeroso.

“La capacidad de combate de nuestras fuerzas armadas aumenta constantemente“, dijo Putin.

“Lo que está ocurriendo es, por supuesto, una tragedia, nuestra tragedia común. Pero no es el resultado de nuestra política. Es el resultado de la política de terceros países”, añadió.

“No tenemos límites para la financiación. El país y el gobierno están dando todo lo que el ejército pide. Todo”, dijo Putin.

El 1 de septiembre de 2021 Zelenski ya había sido recibido la Casa Blanca por Biden, que le prometió respaldo ante la amenaza de la vecina Rusia.

En un desplazamiento al frente el martes, a la ciudad oriental de Bajmut, Zelenski ya dejó entrever su viaje a Estados Unidos al recibir una bandera ucraniana firmada por los combatientes de Kiev.

“Se la entregaremos al Congreso estadounidense, al presidente estadounidense. Les agradecemos su apoyo, pero no es suficiente”, afirmó el presidente desde esta ciudad devastada por los combates.

On my way to the US to strengthen resilience and defense capabilities of 🇺🇦. In particular, @POTUS and I will discuss cooperation between 🇺🇦 and 🇺🇸. I will also have a speech at the Congress and a number of bilateral meetings.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 21, 2022