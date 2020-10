“Voté por un tipo llamado Trump”: presidente de Estados Unidos anticipa su sufragio en Florida

El presidente estadounidense, que pelea su reelección con el demócrata Joe Bien, acudió a una biblioteca habilitada para votar en el estado al que cambió su residencia desde su natal Nueva York. “Voté por un tipo llamado Trump”, dijo sonriente al salir.

Casi 55 millones de estadounidenses ya han emitido su voto anticipado, en una elección condicionada por la pandemia de coronavirus.

Al emitir el voto, Trump usó una mascarilla, algo que rara vez suele hacer el mandatario que ha minimizado al virus desde el inicio de la crisis sanitaria e incluso se ha contagiado.

“Fue una votación muy segura. Mucho más segura que cuando envía una boleta, puedo decirle eso”, dijo Trump, quien insiste sin dar evidencia en que la votación por correo conduce al fraude.

“Todo fue perfecto, muy estricto, acorde con las reglas. Cuando envías tu boleta, nunca podría ser tan seguro como esto”, añadió el mandatario, quien hace un frenético esfuerzo de última hora para alcanzar a Biden en la recta final de la carrera.

Este sábado su agenda incluye mitines de campaña en Carolina del Norte, Ohio y Wisconsin, todos estados clave para retener la presidencia.

“Van a estar muy ocupados hoy, porque vamos a trabajar duro”, dijo Trump a los periodistas que lo acompañan en la cobertura de la campaña.

President ⁦@realDonaldTrump⁩ VOTED in the great state of Florida as loud and audible chants of “4 MORE YEARS” could be heard from outside‼️ pic.twitter.com/ey0Zp26qVo

— Kayleigh McEnany (@kayleighmcenany) October 24, 2020