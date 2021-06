WhatsApp: cómo funciona el chat en español que da información para vacunarse contra el covid-19 en EE. UU.

WhatsApp anunció este lunes la creación de un chat en español para los hispanos de Estados Unidos con información sobre la vacuna contra el covid-19 y dónde recibirla.

Este nuevo proyecto de la plataforma de mensajería instantánea busca ayudar a toda la población en EE. UU.

La aplicación, propiedad de Facebook, explicó en un comunicado que el chat es una forma de apoyar al gobierno del presidente Joe Biden para lograr que el máximo número de personas elegibles se vacunen antes de la celebración del 4 de julio.

El objetivo, marcado por el propio Biden, es que el 70% de los adultos estadounidenses haya recibido al menos una dosis para el Día de la Independencia del país, pero el ritmo actual de vacunación apunta a que será difícil alcanzar esa meta.

WhatsApp destacó su popularidad entre la comunidad hispanohablante de Estados Unidos, muy superior a la que tiene entre los angloparlantes, y se mostró esperanzada de que el chat contribuya a “cerrar la brecha de vacunación entre los hispanos” mediante una plataforma “que usan a diario”.

La iniciativa cuenta con el apoyo de la Casa Blanca, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.

We are honored to announce the @CDCgov new WhatsApp chat for COVID-19 vaccines. The chat helps the Spanish-speaking community in the US find where to get the shot, order a free ride to get there, and more.

Access the chat here: https://t.co/5UQCFTjW8y pic.twitter.com/aYZgtMOEVb

— WhatsApp (@WhatsApp) June 21, 2021