William y Harry: de una estrecha relación a una feroz pelea por Meghan Markle

Publicación de biógrafo británico revela el conflicto que rodea a los príncipes William y Harry. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

De acuerdo con lo revelado en el libro Battle of Brothers: The Inside Story of a Family in Tumult, el historiador y biógrafo británico, Robert Lacey, detalla cómo ha sido la relación entre los príncipes William y Harry.

Aunque el libro se publicó en octubre de 2020, fue recientemente que medios especializados en la familia real expusieron los detalles que cuenta Lacey en la obra de 400 páginas.

De acuerdo con el biógrafo británico, los príncipes William, de 39 años y Harry, de 36, solían tener una estrecha relación, apegada a los protocolos de la familia real. Sin embargo, ese vínculo se deterioró y no se vislumbra una reconciliación.

Según Lacey, la responsable de la fracturada relación de William y Harry se debe a Meghan Markle y en su libro revela que todo comenzó en el momento que William expresó dudas sobre la relación de su hermano menor con su entonces novia, la actriz estadounidense Meghan Markle.

Lacey también relata que en mayo de 2018 la relación entre los príncipes mejoró cuando Harry se casó con Meghan. Sin embargo, todo se derrumbó nuevamente cuando William se enteró que la entonces esposa de su hermano fue señalada de intimidar al personal del Palacio de Kensington.

De acuerdo con los informes internacionales, esas acusaciones se filtraron hace meses por el diario The Times y posteriormente fueron negadas los duques de Sussex, Harry y Meghan.

En su obra, Lacey revela detalles de los conflictos entre William y Harry. “El príncipe estaba horrorizado por lo que le acababan de contar sobre el supuesto comportamiento de Meghan, y quería escuchar lo que Harry tenía que decir. Harry estalló y de forma furiosa defendió a su esposa. Sin embargo, el hermano mayor no se calmó e insistió en el tema”, relata el biógrafo británico.

“Harry apagó su teléfono enojado, así que William fue a hablar con él personalmente. El enfrentamiento fue feroz”, cuenta Lacey en una parte de su libro, mientras en otra, revela que William evitó vincularse con Meghan a pesar de que esa actitud también lo desvinculó de su hermano.

De acuerdo con Lacey, en 2019 William echó a los duques de Sussex del Palacio de Kensington. “William quería desvincular a Meghan de las operaciones de la monarquía británica, la cual nunca pareció entender ni respetar”, añade el biógrafo británico.

Los duques de Sussex partieron a EE. UU. a principios de 2020 y se alejaron de la familia real británica. Eso ha originado diversidad de críticas, más roces y hasta la polémica entrevista con la periodista Oprah Winfrey.

Según los medios internacionales, tanto William como Harry deberán de conciliar su relación debido a que el próximo 1 de julio, se reencontrarán en los jardines de Kensington Palace durante la develación de estatua que conmemora la vida de su difunta madre, la princesa Diana de Gales. Además, se adelantó que Meghan no acompañará a su esposo a Londres.