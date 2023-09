“Ya no me gusta estar sola”: Revelan chat que puso en alerta a la madre de joven mexicana asesinada, Ana María Serrano

La madre de la víctima compartió que no fue un mensaje largo. Eso le pareció sospechoso ya que aseguró que Ana María no era así, “todo le iba superbién”, agregó.

Además, indicó que “todos los profesores y compañeros la adoraban, no solo tenía la vida por delante, sino que estaba emocionada con lo que estaba haciendo”, narró.

La madre se puso en alerta cuando su hija se demoró en contestarle uno de los chats. La respuesta solo decía “me das tantito”, una expresión que aseguró que su hija no usaba.

En ese momento fue que le pidió favor a un vecino que fuera a buscarla a su casa y fue cuando la encontró sin vida.

Revelan conversación por WhatsApp

Allan Gil Romero, también de 18 años, exnovio de la víctima, es señalado de aprovechar que los familiares de la joven estaban fuera de México para hacerles creer que Ana María se había suicidado, respondiendo al WhatsApp con la madre.

Así se puede ver en la captura de pantalla de la conversación publicada por el periodista mexicano Carlos Jiménez, a través de su cuenta oficial de X o Twitter:

2:16 horas – Ximena (mamá):

“Me dijo esto Anayeli”

*Al no tener respuesta de su hija, Ximena Céspedes volvió a escribirle preocupada.

2:25 horas – Ximena (mamá):

¿Ana, estás?

*Minutos más tarde, Ana María le habría contestado.

2:31 horas – Ana María (hija):

“Hola, ma. Si, andaba jugando con el perro. Me das tantito?

2:31 horas – Ximena (mamá):

Ah bueno

2:31 horas – Ana María (hija):

Voy

2:35 horas – Ana María (hija):

Ma, la razón por la que no te conteste

2:35 horas – Ximena (mamá):

Márcame, porfa

2:35 horas – Ana María (hija):

Es porque ya no me gusta estar sola, ya no puedo vivir así, ya no quiero, adiós ma, despídete de mi papá por mí, los quiero.

"YA NO ME GUSTA ESTAR SOLA"

Son los mensajes q mandó Alan Gil a la mamá de Ana María, fingiendo ser ella.

Acababa de matarla y acomodaba todo para fingir un suicidio.

Así llegó ese día a @GobAtizapan@PoliciaAtizapan y @FiscaliaEdomex lo descubrieron. Detalles en #C4EnAlerta pic.twitter.com/dNOZWabntU — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 20, 2023

Además, el presunto feminicida habría manipulado la escena del crimen, acomodando el cuerpo de la joven de manera que pareciera que se había suicidado con una persiana.

En el lugar, los fiscales encontraron un tapabocas de color negro y una gorra, la cuales serían del joven, y que estaría portando en las imágenes capatadas por cámaras de seguridad.

Ana María Serrano Céspedes, quería ser cardióloga y recién empezaba sus estudios universitarios en medicina en la Universidad Panamericana de la ciudad de México.