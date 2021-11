Yanira Berríos desata la polémica en redes sociales al filtrarse la supuesta cifra que cobra por publicidad

La emprendedora guatemalteca compartió por medio de sus redes sociales la conversación que tuvo con Berríos en la que la habría invitado al quinto Festival de las Flores, realizado en Antigua Guatemala, para colaborar en la grabación de videos.

De acuerdo a los audios, la empresaria le proponía a la famosa tiktoker salvadoreña el patrocinio del viaje completo y pagarle US$100 por los dos días que duraría su participación en dicho festival.

Al inicio, Yanira habría aceptado las condiciones ofrecidas, pero luego se retractó al enterarse que tendría que participar en varios videos.

La influencer rechazó esta oferta al considerarla insuficiente, ya que ella cobra mucho más por la publicidad sin tener que salir de El Salvador.

“Cobro US$600 u US$800 por publicidad mi niña. Eso cobro y no voy hasta Guatemala, yo iba con usted porque pensaba que era otra clase de persona, por eso había aceptado. Eso vale la publicidad, si usted no sabía mi preciosa. Me molestan las personas altaneras. Eso me pagan mi niña hermosa. Yo no le había dicho nada, todo le había dicho que estaba bien”, se escucha mencionar a Yanira Berríos luego de la oferta.

Ante estos audios filtrados, los usuarios de internet se volcaron en contra de la tiktoker y resaltaron su falta de humildad, comentando que “la fama se le ha subido a la cabeza”.

Yanira Berríos salió a su defensa ante los comentarios negativos y aclaró que ella se negó a colaborar con la emprendedora guatemalteca debido a un problema de salud, situación contraria a la información que se viralizó en internet.

“Esta muchacha me buscó para una publicidad y me mostró una amistad que no era sincera. Yo veo que la mayoría me quiere desacreditar. Me están haciendo bullying: me hacen burla por todo”, comentó Yanira en un video publicado en su cuenta de TikTok.

De igual manera, la mujer salvadoreña comentó que no aceptó la oferta de negocio en Guatemala debido a que “le dolía una muela”.

A pesar de las fuertes críticas enfocadas en la actitud de la influencer salvadoreña, varios usuarios en internet la defendieron y valoraron su esfuerzo por salir adelante.

“Usted no se detenga y siga creando contenido”, escribió un usuario de redes en apoyo a Berríos.

Mientras la polémica sigue a flor de piel y los internautas debaten a raíz de las acciones de la tiktoker salvadoreña, ella no pierde el tiempo y continúa generando contenido para promover marcas.