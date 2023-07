Conflicto Rusia – Ucrania: Zelenski reivindica la “valentía” de ucranianos al cumplirse 500 días de guerra

“Hoy estamos en la Isla de las Serpientes, que nunca será conquistada por los ocupantes, como toda Ucrania, porque somos el país de los valientes“, dijo.

En los primeros días de la invasión, un intercambio por radio entre soldados ucranianos, que “mandaron a la mierda” a la tripulación del buque de guerra de Rusia que exigía su rendición, se volvió viral. Finalmente los ucranianos recuperaron la isla en junio de 2022.

“Quiero agradecer desde aquí, desde este lugar de victoria, a cada uno de nuestros soldados por estos 500 días“, agregó Zelenski en el video, donde aparece llegando a la isla en bote y depositando flores y velas.

Desde el inicio de la guerra, el 24 de febrero de 2022, la ONU ha documentado la muerte de 9 mil civiles, incluidos 500 niños, aunque estima que la cifra podría ser mucho mayor.

Este balance volvió a aumentar el sábado con la muerte de ocho personas por disparos de cohetes rusos en la ciudad de Lyman, en el este, indicaron las autoridades ucranianas.

“A alrededor de las 10 de la mañana, los rusos atacaron la ciudad con lanzacohetes múltiples“, dijo el gobernador de la región de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, en las redes sociales.

Повертаємося додому з Туреччини й повертаємо додому наших героїв.

Українські воїни Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега нарешті будуть із рідними.

Слава Україні!

——

We are returning home from Türkiye and bringing our heroes home.… pic.twitter.com/SLX3RIWPiy

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 8, 2023