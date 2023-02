Compró un billete raspable y ganó: la sorpresiva manera en la que un hombre hispano se convirtió en millonario con la Lotería de Florida

Rodríguez, quien es residente de Wimauma, condado de Hillsborough, decidió recibir su premio de la Lotería de Florida en un pago único, por lo que la suma final que recibió fue de aproximadamente US$820 mil.

Debido a la inesperada suerte del hombre de 61 años, la gasolinera en la que compró el billete raspable ganador será recompensada con una suma de US$2 mil.

El juego 500X THE CASH de la Lotería de Florida, con el cual Roman Rodríguez se convirtió en millonario, tiene un premio mayor de US$25 millones y cuenta con las mejores probabilidades de ganar al instante.

Lea también: Powerball y Mega Millions: los motivos por los que las autoridades no recomiendan comprar boletos en línea de la lotería americana

Asimismo, las probabilidades generales de ganar este juego son de 1 en 4,50, de acuerdo a la Lotería de Florida.

Roman Rodriguez of #Wimauma made a pit stop at RaceTrac, bought a 500X THE CASH Scratch-Off game, and won $1 million bucks! 🏎🦩🤑 https://t.co/sazt0tRwlF pic.twitter.com/CYfUwZlbi2

Joan Marcelle, mujer de 50 años residente del condado de Broward, se convirtió en la ganadora de un sorteo de Powerball realizado en octubre de 2022 en Florida.

La mujer de Florida se convirtió en millonaria al reclamar el premio de US$1 millón casi cinco meses después de haberse realizado el sorteo.

Le puede interesar: Powerball: la increíble manera en la que un hombre se convirtió en el primer ganador de la lotería en 2023

Marcelle compró su boleto ganador de Powerball en una tienda ubicada 7550 Northwest 186th Street en Hialeah y la persona encargada recibirá un premio de US$1 mil por haberle vendido este billete premiado.

Joana Marcelle of #CoconutCreek went to Rebel, bought a POWERBALL® ticket, and won a $1 million bucks! Welcome to the Millionaire’s Club. 💲 pic.twitter.com/o9cleP86ir

— Florida Lottery (@floridalottery) February 8, 2023