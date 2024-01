Corre y va de nuevo: estos son los números ganadores del reciente sorteo de la lotería Powerball

Durante el sorteo de Año Nuevo, un hombre hizo historia al ganar el premio mayor de Powerball durante esta fecha especial y se llevó a casa una histórica cifra de US$842 millones.

Con esta victoria, el bote acumulado de la lotería americana se reinició y continuó el año con un nuevo sorteo en búsqueda de otro afortunado ciudadano.

Este miércoles 3 de enero, se llevó a cabo el último sorteo de la lotería Powerball, el cual arrojó los números ganadores del nuevo premio que ofrece.

Los números ganadores del último sorteo de Powerball fueron: 30, 31, 38, 48 y 68.

Además, el Powerball Play fue: 8 con Power Play: 10X

Durante el sorteo de este miércoles 3 de enero, el premio acumulado de la lotería Powerball fue de US$20 millones.

Esta cifra es la inicial cuando en un sorteo previo un boleto tiene los seis números ganadores, por lo que día a día irá en aumento hasta que alguien más salga victorioso.

