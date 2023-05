Edwin Castro: los motivos por los que el ganador del histórico premio de Powerball recibió una millonaria demanda

Sin embargo, seis meses después de su victoria en este sorteo, el nombre de Edwin Castro nuevamente dio de qué hablar al ser demandado por una millonaria cifra.

José Rivera, un hombre de California, interpuso una demanda contra Edwin Castro alegando que el billete premiado de Powerball realmente era suyo, pero se lo robaron.

Lea también: La increíble historia del ganador de la lotería que utilizará su millonario premio para construir escuelas en África

De acuerdo a Rivera, él compró el billete ganador de US$2.040 millones el pasado 7 de noviembre de 2022; sin embargo, ese mismo día un hombre identificado como Urachi Romero se lo robó.

Pese a que Rivera no explicó cómo el billete ganador paró en las manos de Castro, presentó una millonaria demanda contra el histórico ganador de la lotería Powerball.

Le puede interesar: “Mi abuelo me sugirió que comprara un boleto”: la emotiva historia de la joven que ganó la lotería en su primer intento

Esta demanda se dio luego de que Rivera reclamara a la Lotería de California sobre el supuesto robo de su boleto, pero las autoridades ignoraran su petición de investigar el suceso.

$2 Billion Powerball winner Edwin Castro served papers at $25 Million California mansion in lawsuit claiming the ticket was stolen 👀😳

pic.twitter.com/zKGm5WlKuF

— Daily Loud (@DailyLoud) May 26, 2023