Edwin Castro: qué se sabe del equipo de guardaespaldas que contrató el ganador del histórico premio de la lotería Powerball

La primera compra que Castro realizó fue una lujosa mansión en Hollywood Hills valorada en más de US$25 millones, la cual actualmente es la propiedad más cara vendida en este sector en lo que va del año.

Sin embargo, debido a la lujosa vida que actualmente posee, Edwin Castro le dio prioridad a su seguridad y contrató los servicios de un costoso equipo de guardaespaldas.

Actualmente, Castro cuenta con tres guardias de seguridad privada que lo protegen a él y a su hogar en Los Ángeles durante las 24 horas del día, de acuerdo a información de The New York Post.

Su equipo de guardaespaldas fue visto por primera vez cuando el nuevo millonario salía de un banco de California el pasado 26 de abril con un fajo de dinero.

