¡El cuarto más alto de la historia! La millonaria cifra a la que ascendió el premio mayor de Powerball

Para el sorteo de este lunes 25 de septiembre, Powerball cuenta con un pozo acumulado de US$785 millones.

Según la Asociación de Loterías Multiestatal, este gigantesco premio solo ha sido superado por tres pozos de más de US$1.000 millones, por lo que es el cuarto más alto en la historia de Powerball.

Además, las autoridades aseguraron que el afortunado ganador de este premio, en caso de ganarlo este lunes 25 de septiembre, podrá recibir una cifra anual por un valor de US$785 millones o un pago único de US$367 millones, ambos antes de impuestos.

Este histórico premio acumulado se registró luego de 28 sorteos consecutivos de Powerball sin ganador.

La última ocasión en la que alguien ganó un premio mayor de esta lotería fue el pasado 19 de julio, cuando un boleto vendido en California obtuvo un premio de US$1.080 millones, el tercer más alto en la historia de Powerball.

Tonight's #Powerball numbers are now live! Check your tickets now ➡️ https://t.co/kMsgCVh4cy pic.twitter.com/Zq4CnRYHJV

— Powerball USA (@PowerballUSA) September 24, 2023