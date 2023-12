El primero tras la entrega del premio mayor: cuáles son los números ganadores del último sorteo de la lotería Mega Millions

Los distintos sorteos de la lotería americana son esperados con ansias y se pueden seguir a través de la televisión, radio y redes sociales.

Este martes 12 de diciembre se realizó el primer sorteo de Mega Millions luego de la entrega del histórico pozo acumulado de US$395 millones.

Los números ganadores del sorteo de Mega Millions realizado este martes 12 de diciembre fueron: 8, 23, 44, 45 y 53, con el Mega Ball en 3.

Además, el multiplicador del sorteo de Mega Millions fue 4X.

El premio ofrecido durante este sorteo fue de US$20 millones, debido a que se reinició luego que el pasado 8 de diciembre dos personas compraran los boletos ganadores de esta lotería, quienes obtuvieron una recompensa compartida de US$395 millones.

Are you the next Mega-Millionaire? Tonight's #MegaMillions jackpot is a whopping $20,000,000! Play online or in-store now! https://t.co/GTHMvOgwHl pic.twitter.com/E2UWXz5v53

— Illinois Lottery (@IllinoisLottery) December 12, 2023