¡El segundo más alto de la historia! El premio mayor de la lotería Powerball sube a US$1.730 millones

Si una persona posee el boleto ganador de este premio, tendrá la opción de elegir entre pagos anuales o un cheque estimado en US$756 millones antes de impuestos.

De acuerdo a funcionarios de la lotería Powerball, esta es la primera vez en la historia de este sorteo que ciclos consecutivos de premios mayores superan los US$1.000 millones.

La lotería Powerball no ha tenido un ganador desde el pasado 19 de julio de 2023, cuando una persona de Los Ángeles acertó los números ganadores del sorteo y obtuvo un premio de US$1.080 millones.

Para el sorteo del pasado lunes 9 de octubre, los números ganadores de la lotería Powerball fueron: 16, 34, 46, 55 y 67.

Además, el Powerball Play fue de 14 con Power Play de 3X.

Nobody hit tonight’s #Powerball jackpot.

The main prize for Wednesday, Oct. 11 has increased to $1,725,000,000! 💵🤯💵

Good Luck!

#lottery #lotto #loteria pic.twitter.com/XYDc0Oof8i

— Lottify (@LottifyApp) October 10, 2023