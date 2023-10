Empieza de cero: cuáles son los números ganadores de la lotería Powerball y a cuánto asciende el nuevo premio acumulado

El afortunado ganador acertó los seis números premiados del sorteo de Powerball y se llevó a casa la histórica cifra de US$1.765 millones.

Ahora, luego de esta increíble victoria, el premio acumulado de la lotería Powerball se reinició y los sorteos para convertirse en millonario con este concurso comenzaron de cero.

Este lunes 16 de octubre, se llevó a cabo el último sorteo de la lotería Powerball, el cual arrojó los números ganadores del nuevo premio acumulado que se está sorteando en todo Estados Unidos.

Los números ganadores del último sorteo de Powerball fueron: 2, 27, 31, 44 y 64

Además, el Powerball Play fue: 18 con Power Play: 3X

Tonight's #Powerball numbers are now live! Check your tickets now ➡️ https://t.co/Ec0dtP2Oyh pic.twitter.com/dVyJ3G7y9x

— Powerball USA (@PowerballUSA) October 17, 2023