¡Ganó US$1 mil semanales de por vida! El increíble premio que un hombre obtuvo tras participar en la Lotería de Florida

Ortiz, a partir de este sorteo, se llevará a casa ganancias de la lotería todas las semanas por el resto de su vida.

El hombre de Florida compró el billete ganador de CASH4LIFE en una tienda ubicada en la 432 West Sugarland Highway de Clewiston.

Además, el hombre de ascendencia hispana optó por recibir sus ganancias en un pago global de US$1 millón, por lo que recibirá dinero de la Lotería de Florida semanalmente.

El juego de CASH4LIFE ofrece dos premios de por vida, US$1 mil diarios de por vida o US$1mil semanales de por vida, de acuerdo a información del sorteo.

Los sorteos de esta lotería se realizan todos los días a las 21 horas (horario del este) en el estudio central de la Lotería de Nueva Jersey y cuenta con la participación de nueve estados, destacando Florida.

Monday is for Millionaires! Jose Ortiz of #Clewiston, bought a CASH4LIFE ticket at Clewiston Jiffy and won $1,000 a Week for Life! Get your CASH4LIFE ticket today and live the life you've always dreamed of with two “4 life” top prizes 👉https://t.co/QZFnfh55SB pic.twitter.com/Z2g4qctGzw

— Florida Lottery (@floridalottery) March 27, 2023