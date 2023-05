La increíble historia del ganador de la lotería que utilizará su millonario premio para construir escuelas en África

Sana reveló que desea compartir sus ganancias obtenidas en la lotería para que los niños de Mali tengan la oportunidad de estudiar en condiciones dignas y no sufran como él lo hizo en su infancia.

“Crecí de una manera dura… Ellos ni siquiera tienen un escritorio para sentarse. Tienen que caminar millas y millas para ir a estudiar”, indicó Sana a la Lotería de Educación de Carolina del Norte.

De acuerdo a un comunicado de la lotería estatal, Souleymane Sana planea realizar esta noble acción al crear una organización sin fines de lucro para ayudar a los niños de Mali.

Además de construir escuelas, Sana también utilizará su premio de la lotería para crear centros de baile para que los niños de este país africano tengan una manera sana de divertirse.

For Souleymane Sana, a #NewBern resident and native of #Mali, a $100,000 Millionaire Maker scratch-off win will give him the chance to help schoolchildren from his hometown! Check out the video of Sana telling his story. #NCLottery https://t.co/KY4lKvBLkH pic.twitter.com/0nTprUxuK9

— NC Education Lottery (@nclottery) May 19, 2023