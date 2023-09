“Llamé a mi jefe y le dije que me iba a jubilar”: la sorpresiva decisión que un conductor de autobús tomó tras ganar la lotería Powerball

Después de esta sorpresiva noticia, Keow tomó una de las decisiones más importantes de su vida y renunció de su trabajo para poder retirarse.

“Llamé a mi jefe el domingo y le dije: ‘Me tocó la lotería y no volveré’. Me encantaba mi trabajo, pero había estado pensando en retirarme por un tiempo”, reveló a un medio local.

Además, James Keow indicó que estaba emocionado de compartir esta noticia con su esposa, Monta, por lo que inmediatamente se puso en contacto con ella para celebrar su millonaria victoria.

“Me envió un mensaje de texto para que lo llamara tan pronto como pudiera. Entré en pánico al pensar que algo andaba mal. Me dijo: ‘Acabo de pagar mis cuentas’. Le dije: ‘¿Hiciste qué?’ ‘Acabo de pagar mis cuentas. ¡Acabo de ganar US$100 mil!”, mencionó Monta.

Keow, luego del descuento de los impuestos correspondientes, se llevó a casa un cheque por US$71 mil 500 con el que planean ayudar a los refugios locales debido a su “debilidad por los gatos discapacitados”.

'I’m not coming back' | @JCPSKY bus driver quickly retires after hitting it big on a @kylottery Powerball ticket https://t.co/hNA97yHGRW pic.twitter.com/g3ZcUfnLWO

— WDRB News (@WDRBNews) September 6, 2023