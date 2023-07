¡Llegó a US$900 millones! Premio mayor de Powerball se convierte en el séptimo más alto de la historia

A raíz de este motivo, las personas que concursen en el sorteo de este lunes 17 de julio tienen la oportunidad de ganar el premio mayor de US$900, el cual puede ser pagado en incrementos anuales o en un gran total.

Esta histórica cifra se convirtió en el tercer premio mayor más grande de Powerball y el séptimo más grande en la historia de la lotería americana, de acuerdo a un comunicado publicado el pasado domingo 16 de julio.

Aunque nadie acertó los números ganadores de Powerball, tres boletos adivinaron cinco de sus números, por lo que obtuvieron un premio de US$1 millón cada uno.

El premio mayor de la lotería Powerball, de no obtener un ganador en el próximo sorteo, seguirá creciendo hasta que alguien lo gane, por lo que podría romper el récord de los US$2.040 millones sorteados en noviembre de 2022.

