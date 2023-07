Lotería de Florida: el millonario premio que un hombre obtuvo durante la celebración del 4 de julio

Sin embargo, un residente de Orlando, Florida, tuvo un motivo extra para celebrar el 4 de julio y desbordar alegría a lo largo del día.

En plena conmemoración de la independencia de Estados Unidos, un hombre ganó US$275 mil tras comprar un boleto de la Lotería de Florida.

La histórica recompensa de este individuo se dio al acertar los seis números ganadores del juego Jackpot Triple Play con Combo.

De acuerdo a las autoridades de la Lotería de Florida, los números ganadores del sorteo realizado el 4 de julio fueron: 3, 4, 11, 16, 33 y 45.

