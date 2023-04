Lotería de Florida: la conmovedora historia de la madre que se volvió millonaria un día después que su hija venció el cáncer

De acuerdo a información de la Lotería de Florida, la mujer adquirió el boleto ganador en un Pipkin Road Beverage Castle sin imaginar que su suerte cambiaría de un momento a otro.

“Al principio, el empleado de la estación de servicio pensó que no quedaban boletos, pero le pedí que verificara dos veces porque me gustan más los juegos de crucigramas ¡Encontró el último!”, relató Gimblet a un periódico local.

Sin embargo, esa no fue la única noticia positiva que recibió Geraldine Gimblet durante la semana, ya que su hija venció el cáncer que la había aquejado durante años tan solo un día antes de este insólito suceso.

“El día antes de que mi mamá comprara este boleto, toqué el timbre y salí del hospital después de completar mi último tratamiento para el cáncer de mama”, reveló la hija de la afortunada ganadora de la lotería.

Además, la hija de Geraldine Gimblet indicó que su madre había gastado los ahorros de su vida para cuidarla mientras estaba enferma, por lo que el premio de la Lotería de Florida fue una merecida recompensa por sus acciones.

Gimblet, tras reclamar su premio en la sede de la Lotería en Tallahassee, optó por recibir sus ganancias en un pago único global, por lo que fue acreditada con aproximadamente US$1 millón 645 mil.

