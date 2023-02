Lotería de Florida: la historia de la mujer que se convirtió en millonaria tras comprar un boleto de Powerball

Este 8 de febrero, Marcelle reclamó su premio millonario en la Oficina del Distrito de West Palm Beach, de acuerdo a información de la Lotería de Florida.

Marcelle compró su boleto ganador de Powerball en una tienda ubicada 7550 Northwest 186th Street en Hialeah y la persona encargada recibirá un premio de US$1 mil por haberle vendido este billete premiado.

Desde que Florida se unió a Powerball en 2009, la lotería ha beneficiado a gran parte de la población con más de US$2.650 millones en contribuciones para la educación en el estado.

Actualmente, Florida se encuentra entre los estados en los que se venden más billetes ganadores de la Lotería Powerball, con más de US$3.500 millones en premios y al menos 16 ganadores de premios mayores.

Una de ellas fue Darlene Vázquez Sierra, quien a finales de enero ganó US$1 millón al comprar un raspado del juego Mystery Multiplier de la Lotería de Florida y se llevó a casa el premio mayor.

La mujer de 41 años recientemente se había mudado de Orlando a Tallahassee y en trayecto a su nuevo hogar adquirió el billete ganador al hacer una parada en una estación de servicio.

