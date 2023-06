Lotería de Florida: la historia del hombre que ganó US$1 millón gracias a que una persona se le adelantó en la fila para comprar su boleto

La idea inicial de Muñoz era comprar un raspadito 500X THE CLASH de la Lotería de Florida en una máquina dispensadora.

Sin embargo, un sujeto sin identificar se le coló en la fila y, para evitar una confrontación, optó por dejarlo pasar y de manera inmediata se dirigió al mostrador para comprar su boleto.

“Era el final de un largo día y estaba cansado. Me detuve en Publix y estaba a punto de comprar un boleto en la máquina cuando un hombre se interpuso justo en frente de mí. En lugar de confrontarlo, decidí que lo mejor era comprar un boleto en el mostrador”, indicó el hombre de 43 años a funcionarios de la Lotería de Florida.

Lo que Muñoz no esperaba era que su paciencia y amabilidad sería recompensada debido a que el ticket que adquirió en el mostrador sería el boleto ganador de un millonario premio.

If you think patience doesn’t pay off, click the link to find out how Stephen Espinoza of #DelrayBeach managed to keep his cool and stroll out of Publix—a gentleman and a millionaire! 👉https://t.co/9AnhlP59Mv pic.twitter.com/3OplMJEF1H

— Florida Lottery (@floridalottery) January 25, 2023