Lotería de Florida: la inesperada historia del hombre que fue a un supermercado y se convirtió en millonario con un boleto raspable

Después de ganar esta millonaria recompensa, Rundall acudió a la Oficina de Distrito de Orlando de la Lotería para reclamar su premio.

Según las autoridades de la lotería de Florida, el afortunado ganador optó por recibir sus ganancias en un pago único de US$820 mil.

Además, el establecimiento donde Rundall compró el boleto raspable ganador recibió una comisión adicional de US$2 mil.

Lea también: Powerball: así es la impresionante mansión de US$25 millones que compró el ganador del premio más alto en la historia de la lotería

William Rundall of #Astatula stopped at the local Food Mart, bought a 500X THE CASH Scratch-Off ticket, and won a $1 million-dollar prize! Let’s hear it for Mr. Rundall, another 500X THE CASH millionaire!👏

👉https://t.co/98jNU6lCaj pic.twitter.com/QWP66YoCxM

— Florida Lottery (@floridalottery) March 14, 2023