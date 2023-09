Más de 20 años eligiendo los mismos números: la curiosa estrategia que una mujer utilizó para ganar la lotería Powerball

Laughinghouse se basó en las fechas de cumpleaños de sus familiares para elegir los números de sus boletos de lotería.

Una y otra vez, la mujer siguió con su plan hasta que la suerte le sonrió al ganar US$200 mil en uno de los múltiples sorteos que Powerball realiza al año.

La afortunada ganadora siguió su estrategia y compró el boleto ganador de Powerball en un supermercado ubicado en Mooresville, Carolina del Norte.

Utilizando las fechas de cumpleaños de sus seres queridos, Laughinghouse acertó los números de cuatro bolas blancas y el Powerball rojo, por lo que su premio se multiplicó y ascendió hasta US$200 mil.

Tamara Laughinghouse of #Mooresville found out the birthday numbers she uses to play #Powerball won her a $200,000 prize! “I’ve been playing those same numbers for over 20 years,” Laughinghouse said. Her ticket was from Food Lion on Brawley School Road. https://t.co/ze4Ts4Qw8C pic.twitter.com/2TYSAL0jYM

— NC Education Lottery (@nclottery) August 4, 2023