Mega Millions: a cuánto asciende el premio acumulado de la lotería americana (y cuáles fueron los números ganadores del último sorteo)

Tras varias semanas de sorteos sin ganador, el premio mayor de Mega Millions ascendió a una cifra de US$85 millones.

El más reciente sorteo de esta lotería se llevó a cabo el pasado 29 de agosto donde el premio fue de aproximadamente US$67 millones.

Los números ganadores del sorteo de Mega Millions realizado este martes 29 de agosto fueron: 9, 39, 52, 61, 63, con el Mega Ball en 25.

Además, el multiplicador del Mega Millions fue 3X.

El próximo sorteo de la lotería Mega Millions se llevará a cabo este viernes 1 de agosto a las 23 horas, horario del este, en donde se estará sorteando el nuevo premio de US$85 millones.

Are you the next Mega-Millionaire? Tonight's #MegaMillions jackpot is a whopping $67,000,000! Play online or in-store now! https://t.co/GTHMvOh4wT pic.twitter.com/fcyKGs8irl

— Illinois Lottery (@IllinoisLottery) August 29, 2023