Mega Millions es una de las loterías más populares en Estados Unidos al entregar sumas millonarias con sus premios mayores.

Semana tras semana, este sorteo da la posibilidad a ciudadanos estadounidenses de convertirse en millonarios y cambiar su situación económica de la noche a la mañana.

La lotería Mega Millions, junto a sus sorteos, genera furor entre las personas que desean convertirse en millonarios y son seguidos de cerca por medio de televisión, radio y redes sociales.

El premio mayor de Mega Millions continúa en aumento luego de que ninguna persona acertara los números ganadores del sorteo del pasado martes 13 de febrero.

En lo que va de 2024, esta lotería todavía no tiene un nuevo millonario, por lo que se espera que en el próximo sorteo, el cual se realizará este viernes 16 de febrero, haya un ganador.

El premio mayo de Mega Millions alcanzó la suma de US$457 millones para el sorteo de este viernes 16 de febrero.

Si una persona adivina los números ganadores del concurso, tendrá la opción de llevarse a casa esta millonaria suma en pagos anuales o un cheque de aproximadamente US$216,8.

