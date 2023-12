Mega Millions: cuáles son los números ganadores del último sorteo y a cuánto asciende el premio mayor de la lotería americana

En la actualidad, Mega Millions se encuentra sorteando un premio mayor de US$41 millones.

Si alguna persona tiene el boleto ganador de este sorteo, podrá optar por un premio en efectivo estimado en US$20.4 millones después del pago correspondiente de impuestos.

Este martes 19 de diciembre se llevó a cabo el último sorteo de Mega Millions, el cual reveló los números ganadores de la lotería americana.

Los números ganadores de este sorteo fueron: 17, 26, 50, 58 y 61, con el Mega Ball en 11.

Además, el multiplicador del Mega Millions fue 3X.

Are you the next Mega-Millionaire? Tonight's #MegaMillions jackpot is a whopping $41,000,000! Play online or in-store now! https://t.co/GTHMvOgwHl pic.twitter.com/ygrbG1R7P2

— Illinois Lottery (@IllinoisLottery) December 19, 2023