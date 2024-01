Mega Millions: de cuánto es el millonario premio mayor que ofrece la lotería americana en su próximo sorteo

El premio acumulado de Mega Millions alcanzó los U$114 millones para el sorteo del 2 de enero, con un premio en efectivo de aproximadamente US$56 millones.

Sin embargo, ninguno de los boletos comprados coincidieron con los números ganadores de este sorteo, por lo que el premio mayor siguió aumentando.

El premio mayor de Mega Millions para el sorteo de este viernes 5 de enero es de US$140 millones, según informó la fuente oficial de la lotería de Estados Unidos.

Además, en caso de haber un ganador, este podrá optar por recibir un único pago en efectivo por un monto total estimado en casi US$69 millones.

To whom it may concern ✍️ – the #MegaMillions jackpot is $140,000,000 – so, you might want to get a ticket. Play online or in-store now! https://t.co/GTHMvOgwHl pic.twitter.com/JmKIfJWMJc

— Illinois Lottery (@IllinoisLottery) January 5, 2024