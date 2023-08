Mega Millions: la increíble estrategia que un hombre utilizó para cobrar su millonario premio en el anonimato

Para evitar esta problemática, muchas personas buscan la manera de cobrar su premio de la lotería de manera anónima, aunque en gran muchos estados de EE.UU. es prácticamente imposible hacerlo.

Con el fin de continuar su vida con normalidad, un ganador de Mega Millions de Massachusetts hizo lo impensable al cobrar su premio de US$1 millón de manera anónima pese a las reglas establecidas por este estado.

El afortunado ganador aprovechó un vacío legal que existe respecto a los premios de lotería en Massachusetts para no revelar su identidad al momento de reclamar su premio pese a que este estado lo obliga.

Su plan maestro se basó en crear un fideicomiso con la empresa Caitlin Snow Nominee Trust de Quincy, por lo que su administrador, David Spillane, fue quien se presentó a reclamar este millonario premio.

