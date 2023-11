Mega Millions: las razones por las que el ganador del segundo premio más alto de la historia demandó a su ex esposa

De acuerdo a la demanda presentada, su ex esposa, identificada como Sara Smith, habría firmado un acuerdo en el que se comprometía a mantener en secreto la segunda victoria más alta de la historia de Mega Millions.

Además, la mujer no podría hablar de esta situación con su hija hasta que cumpliera 18 años, según esta demanda federal.

Sin embargo, durante “una o más comunicaciones telefónicas”, Smith le habría divulgado a sus familiares que su ex pareja se convirtió en millonario al ganar el sorteo de esta popular lotería.

“Como resultado de las revelaciones no autorizadas del demandado, ha sufrido un daño irreparable y existe un peligro inmediato e inminente de que continúe sufriendo un daño irreparable para el cual no existe un remedio adecuado ante la ley”, estableció su demanda.

Ante esta situación, el hombre de Maine demandó a la madre de su hija y está buscando los nombres de las personas a quienes fue revelada esta “información no autorizada” para obtener daños compensatorios “por no menos de US$100 mil”, de acuerdo a información de The Daily Beast.

